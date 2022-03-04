8 مارس ودور المرأة السودانية في الثورة (1) - تاج السر عثمان

2022/03/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان يصادف شهر مارس حدثين مهمين مرتبطين بالثورة السودانية التي تشق طريقها نحو الانتصار الكامل رغم القمع الوحشي ، باسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي والتغيير الجذري الذي يحقق مطالب شعب السودان المطروحة منذ الاستقلال عام 1956م ، وهما 8 مارس ذكرى اليوم العالمي للمرأة ، ولا شك أن المرأة السودانية لعبت دورا مشهودا في الثورة السودانية ، وخاضت معاركها المتنوعة ببسالة وثبات امتدادا لتاري ......





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