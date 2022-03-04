مفاهيم الصلاة في القرآن 

2022/03/04 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يزل الحديث عن موضوع "المعراج" يلقي بظلاله على ساحات العقل والفكر عند الكثير من المسلمين.

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