مستشار ألمانيا: قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيح وضروري

2022/03/04 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، أن قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيح وضروري.وقال المستشار الالماني، أن “الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط، لكنه يفتح أيضا المجال للدبلوماسية”.وتابع مشددا أنه “لم تكن هناك أي خطط لنشر صواريخ حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا”.وفيما أكد شولتس عدم تعليق روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا، […]

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