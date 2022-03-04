وزير ياباني: طوكيو ستبيع 7.5 ملايين برميل نفط من احتياطياتها

2022/03/04 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني كويتشي هاجيودا إن اليابان قررت بيع 7.5 ملايين برميل من احتياطياتها.

وقال هاجيودا: "تماشيا مع الولايات المتحدة، قررنا الإفراج عن 7.5 ملايين برميل ومواصلة المفاوضات مع الدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج".

ووافق أعضاء مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ من أجل إرسال رسالة موحدة ومقنعة إلى أسواق النفط العالمية".

وأكدت أمانة منظمة "أوبك"، الأربعاء الماضي، أن دول مجموعة "أوبك+" وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر نيسان 2022.

المصدر: روسيا اليوم

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