صلاح: ترتيب الكرة الذهبية صدمني ومعايير جوائز “ذا بيست” غير مفهومة

2022/03/04 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، للمرة الأولى عن رأيه بشأن ترتيب الكرة الذهبية لعام 2021 ونتائج جوائز “ذا بيست” لنفس العام.وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” سنويا لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإيطالي جورجينيو، بينما حل […]

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