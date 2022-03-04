الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا

2022/03/04 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الجمعة، إنه لا يوجد خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا، وذلك على خلفية إندلاع حريق بالمحطة في وقت سابق اليوم.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق الذي وقع بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوريجيا لم يؤثر على معداتها الأساسية.وكتبت الوكالة عبر حسابها بموقع […]

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