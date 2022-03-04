البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية يعلق أنشطته في روسيا وبيلاروس

2022/03/04 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية المدعوم من الصين عن تعليقه الأعمال المتعلقة بروسيا وبيلاروس.وقال البنك في بيان صدر أمس الخميس، إنه “من أجل مصلحة البنك، قررت الإدارة تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بروسيا وبيلاروس وقيد المراجعة”، مشيرا إلى أنه “يراقب الوضع بنشاط في أوكرانيا”، وأن الإدارة ستبذل “قصارى جهدها لحماية السلامة المالية” […]

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