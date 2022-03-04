موسكو: الغرب يستغل الأمم المتحدة لإزاحة روسيا من الساحة الدولية

2022/03/04 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صرح المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف بأن الدول الغربية تحاول استغلال منصة الأمم المتحدة لإزاحة روسيا من الساحة الدولية.وقال غاتيلوف في حديث لوكالة “تاس” الروسية إن “لدى الدول الغربية خططا بعيدة المدى، وهي تتمثل في تشغيل كافة الآليات الدولية، وقبل كل شيء التابعة للأمم المتحدة من أجل […]

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