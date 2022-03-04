كشفته الخرائط.. شاهد حجم الدمار الذي خلفه القصف الروسي في أوكرانيا

2022/03/04 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما بدأت القذائف تُمطر المناطق المدنية في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بدأ فريق شبكة CNN في بناء قاعدة أدلة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في هذه الدولة التي تتعرض لهجوم غير مسبوق.

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