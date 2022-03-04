انقشاع الغبار تدريجيا بعدد من مناطق العراق

2022/03/04 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انقشع الغبار تدريجيا صباح، اليوم الجمعة، من عدد من محافظات العراق، ومنها العاصمة بغداد.

كما تحسنت الرؤية في عدد من المناطق، باستثناء مناطق الجنوب وشرقي البلاد.

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