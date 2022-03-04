تنويه هام من الرافدين بشأن السلف والقروض

2022/03/04 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، تنويهاً هاماً بشأن السلف والقروض.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "يدعو الموظفين لعدم التعامل مع مواقع وجهات وهمية تدعي منح السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الأخرى".

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