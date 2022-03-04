روسيا تطعن بقرار منع منتخباتها من المشاركة في البطولات الدولية

2022/03/04 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية على قرار الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” بحرمان الفرق الروسية من المشاركة في البطولات.وكان “الفيفا” و”اليويفا”، قررا استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال […]

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