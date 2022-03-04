بغداد.. أربعيني يفشل في ذبح نفسه بـ’شفرة حلاقة’

2022/03/04 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لم يتمكن رجل في الأربعينيات من عمره، في ذبح نفسه، باستخدام "شفرة حلاقة"، عندما كان في منزله بمنطقة العلاوي بالعاصمة بغداد، في حادثة أثارت ضجة واسعة في الحي الذي يسكنه.

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وفي التفاصيل، قال أحد سكان المدينة، لـ"ناس" (4 آذار 2022)، إن "رجلا في الأربعينيات من عمره، حاول الانتحار بذبح نفسه، باستخدام (شفرة حلاقة)، لكنه لم يتمكن من ذلك، ما تسبب له بجروح بليغة في رقبته، حيث نقله الجيران إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن "قوة أمنية، وصلت إلى المنزل الذي شهد الحادث، لمعرفة تفاصيله، وتم أخذ إفادات من الجيران، وسكنة الدار، فضلاً التوجه إلى المستشفى للاستفهام من الجريح".

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