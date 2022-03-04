غوغل تعلق مبيعات الإعلانات في روسيا

2022/03/04 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

بعد إعلان شركة أبل وقف خدماتها في روسيا رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا، ها هي شركة غوغل تحذو حذوها وتوقف مبيعات إعلانات محرك البحث على منصاتها على الأراضي الروسية.

فقد أفادت الشركة بأنها أوقفت إعلاناتها مؤقتاً نظراً للظروف الاستثنائية، وأضافت أن الوضع يتطور بسرعة وأنها ستواصل مشاركة التحديثات عندما يكون ذلك مناسباً، وسينطبق الحظر على محرك البحث ويوتيوب وشركاء النشر من أطراف ثالثة.

وفي موازاة ذلك، حجبت غوغل قنوات يوتيوب الخاصة بالمذيعين الروس، وروسيا اليوم، وسبوتنيك في أوروبا.

وكانت شركة أبل أعلنت يوم الثلاثاء، أنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا ردا على العملية الروسية، وكذلك، حددت أبل عدداً من الخطوات، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا.

يشار إلى أن قرار غوغل جاء فيما فرضت دول عدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مالية على أفراد وكيانات في روسيا، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد ليطال قطاعات رياضية وفنية.

المصدر: العربية

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