"مخفية بشكل جيد".. كم تبلغ ثروة بوتين؟

2022/03/04 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرار الولايات المتحدة بتجميد الأصول الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بعد المراقبين إنه "لا تأثير له"، لأنه بحسب الوثائق الرسمية الروسية، فإن كل ما يمتلكه هو سيارتان قديمتان، وشقة صغيرة.

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