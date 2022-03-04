"لست بحاجة للاختباء".. متسابقة في برنامج تلفزيوني تخلع الشعر المستعار لتطبيع شكل مريض السرطان

2022/03/04 | 09:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضعت كريستين ويلشيل للاختبار في برنامج الألعاب الشهير Jeopardy بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.الآن، بعد تعافيها من السرطان، تحمل البطلة رسالة إلى العالم.

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