بغداد اليوم تنشر اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

2022/03/04 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً بالأسواق المحلية العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار سجلت استقراراً نسبياً بالأسواق.



المحلية المنتشرة في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر الصرف لآخر أيام الاسبوع كالتالي:

بغداد

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الشمال

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الجنوب

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

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