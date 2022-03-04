دونيتسك: القوات الأوكرانية تواصل قصفها للمناطق المأهولة في دونباس

2022/03/04 | 09:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت ممثلية جمهورية “دونيتسك” في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف منطقة دونباس عشرات المرات.وأصدرت ممثلية جمهورية “دونيتسك” في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بيانا رسميا قالت فيه إنه خلال 24 الساعة الماضية قامت المدفعية الأوكرانية بقصف المنطقة 26 مرة، […]

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