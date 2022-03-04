تحالف السيادة: برهم صالح لو اخرج كل تجار المخدرات لن يبقى رئيسا للعراق

2022/03/04 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القيادي والنائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري، الجمعة، عدم امكانية اعادة انتخاب برهم صالح لرئاسة الجمهورية حتى لو تم اطلاق سراح جميع تجار المخدرات المعتقلين بعفو رئاسي، مبينا ان الخلافات بين جمال ومحمد الكربولي خسرت “السنة” مقعدين في المنصور.وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان” الخلافات بين جمال ومحمد الكربولي […]

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