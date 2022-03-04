صلاح: لو مت الآن سأكون سعيدا لأنني حققت هدفي

2022/03/04 | 10:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صرح النجم المصري محمد صلاح، بأنه عمل على تطوير عقليته من أجل النجاح في مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن أحد أهدافه كان أن يجعل الجميع يؤمن بفرصته في تحقيق حلمه.وقال صلاح خلال لقاء تلفزيوني، إنه “لا يوجد كلام يصف شعوري بالفرحة لوجود أمل لدى الناس، منذ أن خرجت من المقاولون العرب واحترفت في سويسرا، […]

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