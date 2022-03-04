الأنواء الجوية توضح بشأن العاصفة الترابية وتؤكد انخفاض درجات الحرارة

2022/03/04 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجاوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة بشأن العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد مساء امس فيما اكدت انخفاض الحرارة لبضع درجات.وقال مدير اعلام الهيئة في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "الحالة الجوية التي شهدتها البلاد يوم أمس من امطار رعدية وعاصفة ترابية هي نتيجة اندماج المنخفضين الذين أثرا على البلاد وهما منخفض البحرين الاحمر والمتوسط وهو نتيجة الفارق الحراري بين الكتلة الحرارية التي كانت مؤثرة على البلاد والكتلة الباردة "، لافتا الى ان "اليوم ستكون هناك جبهة باردة متقدمة الى البلاد ،وسيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 7 الى 3 درجات".واوضح ان "اسباب ارتفاع الغبار يعود ايضاً الى أن الارض هشة وغير متماسكة والامطار قليلة خلال هذا العام لذلك اي نشاط للرياح سيكون مؤثراً على البلاد ويسبب تصاعد الغبار". واشار الجابري الى أن "موجة الغبار انتهت وأن القليل من الغبار سيبقى عالقا ،وحاليا سوف يتاثر الجنوب بهذه العواصف".

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