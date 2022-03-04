2022/03/04 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان في مقالة سابقة تناولت محاولة مجموعة من الأطباء استخدام وسائل سياسية (احتجاج ونشر في الفيس وغيرها).



وهذا النشاط ممكن ان يدفع الى إشكاليات في العمل في المؤسسات الصحية وتعطيل انجازاتها! وهذه تؤثر سلبا على تقديم الخدمة الصحية.



وتغلفت النشاطات المشار اليها بشعارات استعادة الاختصاص! او الوفاء للاختصاص! وكأنه الوفاء للعراق او استعادته، وتعكس منافسة داخل القطاع الخاص الطبي.الاختصاص الطبي من اجل تقديم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرة أخرى مع وقفة احتجاجية لأطباء ... - جواد الديوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرة أخرى مع وقفة احتجاجية لأطباء ... - جواد الديوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).