أميركا تصنف أوكرانيا في وضع الحماية المؤقت

2022/03/04 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تصنيف أوكرانيا في وضع الحماية المؤقت (TPS) لمدة 18 شهرا، مما يسمح للأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة بالبقاء في البلاد ضمن شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية.

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