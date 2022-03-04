هل لأقنعة الوجه تاريخ صلاحية.. وهل تعلم كيفيّة حفظها الأمثل؟

2022/03/04 | 10:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد ترفع القيود الخاصة بارتداء الكمامات الواقية في العديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن..قد يكون من المبكر التخلي عنها الآن.

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