محافظتان تشهدان استمرارا في ذروة الغبار .. هذا موعد انتهائها

2022/03/04 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استمر الغبار، اليوم الجمعة، في محافظتان عراقيتان، رغم انقشاعه في عدد من محافظات البلاد.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "موجة الغبار استمرت في محافظتي البصرة وميسان، في ذروتها لغاية الساعة 10 صباحا، ليبدأ بعدها يخف تدريجياً".

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