ديالى تحدد مصير مقبرة

2022/03/04 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

حددت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، مصير مقبرة كورونا في اطراف بعقوبة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى بالتنسيق مع الاوقاف الدينية تم تخصيص مقبرة في اطراف مرقد الامام المحسن(ع) في القاطع الغربي لمدينة بعقوبة لضحايا فيروس كورونا في بداية ازمة انتشاره وتم دفن اكثر من 100 جثة على مدار اشهر".

وأضاف أنه "بعد تغير تعليمات التعامل مع جثث ضحايا كورونا من ناحية عدم الاشتراط بدفنها في المقبرة الخاصة بهم بدء الاهالي، بنقل جثامين ذويهم الى مقابرهم الخاصة والبعض الاخر ابقائها لكن بالمجمل عمليات الدفن في مقبرة كورونا انتهت منذ اشهر لكنها تبقى مفتوحة لكل الموتى سواء بسبب كورونا او لاي سبب اخر".

وأشار الى أن "المقبرة مرتبطة بالاوقاف الدينية وهي من خصصت الارض لها مستبعدا الغاءها لانها تضم عشرات القبور بالوقت الراهن وربما ستتحول الى مقبرة للاهالي كونها قريبة من مقبرة اخرى".

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