القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا

2022/03/04 | 10:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.وجاء في بيان القيادة العسكرية إن “القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية”.وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها […]

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