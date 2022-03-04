الأنواء الجوية توضح بشأن العاصفة الترابية وحالة الطقس

2022/03/04 | 10:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسباب ارتفاع الغبار يعود ايضاً الى أن الارض هشة.

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