الحكمة: الإطار يملك أكثر من 135 نائبا بـ”أريحية”

2022/03/04 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو تيار الحكمة الوطني فادي الشمري، الجمعة، عن ارتفاع اعداد النواب داخل الاطار التنسيقي لـ135 نائبا، مبينا ان الإطار لا يسعى لأن يكون خصما ويده ممدودة للآخرين.وقال الشمري في تصري ح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” الإطار لا يسعى لأن يكون خصما ويده ممدودة للآخرين وان هناك نواب مستقلين حلفاء للإطار ولديهم […]

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