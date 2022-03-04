إما بالقنابل أو بالجوع.. 4 آلاف حيوان مهدد بالنفوق في حديقة حيوان كييف

2022/03/04 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل احتدام المعارك وتصعيد القصف الروسي، جرى إنقاذ ستة أسود وستة ونقلهم من العاصمة الأوكرانية، كييف، إلى بر الأمان في بولندا، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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