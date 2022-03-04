محلياً.. الدولار يسجل استقراراً نسبياً في تعاملات اليوم

2022/03/04 | 10:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.وقال مراسلنا، إن أسعار بيع الدولار سجلت 147250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

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الدولار يسجل استقراراً نسبياً في تعاملات اليوم أولاً على الايام نيوز.

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