اوكرانيا: القوات الروسية تدخل منطقة منشأة زابوريجيا النووية

2022/03/04 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة تفتيش المواقع النووية الاوكرانية، أن القوات الروسية تحتل أراضي منشأة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد والتي تعرضت لضربات روسية خلال الليل مؤكدة أن الطاقم يؤمن تشغيل الموقع.

وقالت الوكالة التابعة للدولة “تحتل القوات المسلحة للاتحاد الروسي أراضي محطة زابوريجيا النووية.



يتحكم طاقم التشغيل بأقسام الطاقة ويؤمن تشغيلها وفقا لمتطلبات القواعد التقنية لسلامة التشغيل”.

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