الاتحاد الوطني: الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية أحدث شرخاً بالبيت الكردي

2022/03/04 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، اليوم الجمعة، ان الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية أحدث شرخاً بالبيت الكردي.

وقال فتحي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "العناد السياسي في مسألة رئاسة الجمهورية لن يخدم الحزب الديمقراطي، خصوصاً وان الاتحاد ليس لقمة سائغة بإمكان الديمقراطي ابتلاعه كونه حزب كبير وله علاقات محلية وإقليمية ودولية".

وأضاف أن "الديمقراطي أحدث شرخا داخل البيت الكردي، وعليه إصلاح ذلك داخل البيت عبر التفاوض مع الاتحاد الوطني على منصب رئاسة الجمهورية".

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