أصحاب أسواق يعانون من استمرار ارتفاع الأسعار وسط غياب للرقابة الحكومية

2022/03/04 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اطلق أصحاب أسواق ومحال تجارية نداء استغاثة جراء استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، محملين الحكومة مسؤولية استمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في وقت غابت فيه الرقابة على الأسعار.وذكر عدد من أصحاب الأسواق لـ /المعلومة/، ان “أصحاب محال البيع بالجملة لاذنب لهم، حيث تصلهم البضاعة بسعر مرتفع، خصوصا مايتعلق بالرز […]

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