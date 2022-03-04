الأنواء الجوية توضح تفاصيل ’ليلة التراب’: أرض هشّة وأمطار شحيحة - عاجل

2022/03/04 | 11:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، تفاصيل العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد مساء أمس، فيما أكدت انخفاض الحرارة بضع درجات.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس (4 اذار 2022): إن "الحالة الجوية التي شهدتها البلاد يوم أمس من أمطار رعدية، وعاصفة ترابية، هي نتيجة اندماج المنخفضين اللذين أثرا على البلاد، وهما منخفض البحرين الاحمر والمتوسط، وهو نتيجة الفارق الحراري بين الكتلة الحرارية التي كانت مؤثرة على البلاد والكتلة الباردة".

وأضاف، أن "اليوم ستكون هناك جبهة باردة متقدمة إلى البلاد، وسيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 7 إلى 3 درجات".

وأوضح أن "اسباب ارتفاع الغبار يعود أيضاً إلى أن الارض هشة وغير متماسكة والامطار قليلة خلال هذا العام لذلك أي نشاط للرياح سيكون مؤثراً على البلاد ويسبب تصاعد الغبار".

وأشار الجابري إلى أن "موجة الغبار انتهت، وأن القليل من الغبار سيبقى عالقا، وحالياً سوف يتأثر الجنوب بهذه العواصف".

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