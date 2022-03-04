إعفاء كوريا الجنوبية من قيود أمريكية على روسيا

2022/03/04 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت إعفاء كوريا الجنوبية من قيود التصدير الموسعة التي تفرضها على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية عن قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) التي تشمل جميع روسيا، كجزء من قيود التصدير، لمنع وصول منتجات التكنولوجيا العالمية إلى روسيا وغيرها من العناصر الرئيسية، مثل أشباه الموصلات، خلال العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

ويدعو الإجراء الشركات إلى الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة للعناصر التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية قبل شحنها إلى روسيا، مما أثار بعض القلق من التأثير على الشركات المصدرة الرئيسية في كوريا الجنوبية، التي تستخدم التكنولوجيا والبرامج الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم

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