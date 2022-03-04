سان جيرمان يكشف حقيقة تقديمه أغلى عقد في تاريخ كرة القدم لمبابي

2022/03/04 | 11:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أن فريقه سيبذل كل شيء لتمديد عقد نجمه كيليان مبابي، نافيا أن يكون بطل مونديال 2018 تلقى عرضا براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو.وقال ليوناردو في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن سان جيرمان “لم يقدم عرضا محددا” للمهاجم الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا […]

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