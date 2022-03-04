التجارة: روسيا وأوكرانيا اكبر البلدان المصدرة للحنطة الى العراق

2022/03/04 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

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أوضحت وزارة التجارة العراقية أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وضعتها بمسؤولية جديدة خاصة وأن البلدين من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للحنطة والمواد الغذائية

المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، أشار في تصريحات الى إن العراق يمتلك خزينا استراتيجيا من مواد البطاقة التموينية ولديها عقود مع شركة عالمية لتوفير 150 ألف طن من مادة الحنطة الاسترالية التي ستصل بعد 10 أيام.

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