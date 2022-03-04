لا تسرب إشعاعي من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

2022/03/04 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة تفتيش المواقع النووية الاوكرانية ،اليوم الجمعة، أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي من منشأة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد والتي تعرضت لضربات روسية خلال الليل.

وقالت هذه الهيئة الرسمية إنه “لم يتم تسجيل أي تغييرات في الوضع الإشعاعي”.

المصدر: AFP

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