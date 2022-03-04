الحشد الشعبي يعلن موعد التحاق الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم

2022/03/04 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، استكمال إجراءات نشر الجرحى وخريجي الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي وتسليمهم بطاقة الكي كارد.

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وذكر بيان صدر عن الحشد الشعبي تلقى "ناس" نسخة منه (4 آذار 2022) أنه "المديرية أنهت توزيع الجرحى وخريجي الدورة الاولى من المفسوخة عقودهم على قواطع العمليات و تشكيلات الهيئة".

وأضافت، أن "الأسبوع المقبل موعد لإرسال رسائل استقبالهم في الويتهم ومديرياتهم الجديدة حيث يتم تسليمهم بطاقة الكي كارد.

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