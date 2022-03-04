2022/03/04 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية المدعوم من الصين أنه سيعلق الأعمال المرتبطة بروسيا وبيلاروس، ما يدل على تزايد عزلة هذين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بيان للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية إنه “من أجل مصلحة البنك، قررت الإدارة تعليق كل الأنشطة المرتبطة بروسيا وبيلاروس ووضعها قيد المراجعة”.

تجنبت الصين التي تعززت علاقاتها الثنائية مع روسيا في السنوات الماضية، حتى الآن انتقاد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف البنك أنه “يراقب الوضع بشكل حثيث” في أوكرانيا وأن الإدارة ستبذل “أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي” للمجموعة.

من جهته قال بنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي والذي تأسس في نفس الوقت تقريبا وله نفس أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، إنه “أوقف المعاملات الجديدة في روسيا”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف مدعوم من الصين يوقف الإقراض لروسيا وبيلاروس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف مدعوم من الصين يوقف الإقراض لروسيا وبيلاروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).