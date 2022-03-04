واشنطن تبدي استعدادها للتعاون مع بغداد لمواجهة التغيرات المناخية

2022/03/04 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ جون كيري، استعداد واشنطن للعمل المشترك مع بغداد لمواجهة التغيرات المناخية.

وبحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني مع كيري تأثير التغيرات المناخية على المنطقة عموما والعراق خصوصا.

وقدم الحمداني، شرحا تفصيليا عن واقع الموارد المائية في العراق والتحديات التي يواجهها قطاع الموارد المائية في ضوء تناقص الواردات المائية من قبل دول أعالي المنبع .

ومن جانبه أكد كيري، أهمية تكاتف الدول المتشاطئة مع العراق لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الأثار السلبية لها ومشاطرة الأعباء والمسؤوليات لمواجهة الأزمات.

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