2022/03/04 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحاول القوات الروسية إحراز المزيد من التقدم باتجاه العاصمة كييف وفي جبهات أخرى، بعد سيطرتها على مدينة خيرسون في الجنوب.

حيث اكد البنتاغون ان القوات الروسية لا تزال على بعد 25 كيلومترا من وسط كييف مشيرا الى ان نية القوات الروسية هي تطويق كييف واحتلالها في نهاية المطاف.

فيما اعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني تسجيل إطلاق قنابل عنقودية من قبل القوات الروسية على مناطق متفرقة من البلاد .

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