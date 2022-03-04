2022/03/04 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعألقى جهاز الأمن الوطني القبض على اثنين من تجار المخدرات.وأظهر مقطع فيديو تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، مفارز جهاز الأمن الوطني وهي تلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 100 كغم من الكرستال في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 100 كغم من الكرستال في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 100 كغم من الكرستال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).