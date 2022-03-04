2022/03/04 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

لم يحظى إي ناد كرة قدم في العالم..



كما

حظي مانشستر يونايتد..



لاأريد الخوض

بالمسببات النفسية والتاريخية

والفعلية للسبب..



ولكن بعد إعتزال السير

فيرغسون لم يإت مدرب واحد حفظ تراث

الفريق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة إنقاذ نادي مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارطة إنقاذ نادي مانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).