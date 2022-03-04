2022/03/04 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلـم: محمـد اليسـاري

بين الحين والاخر ترد الى مسامعنا

بمختلف الوسائل الاعلامية أخبار تؤكد

مقتل امرأة على يد شقيقها أو زوجة على يد

زوجها أو العكس، وابنة على يد أبيها او

اخيها، وارتكاب جرائم مروعة أخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القتل العائلي في العراق… جرائم يومية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القتل العائلي في العراق… جرائم يومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).