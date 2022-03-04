الساعدي: حصول التحالف الثلاثي على رئاسة الجمهورية مرهون بتفاهماته مع الاطار 

2022/03/04 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان التحالف الثلاثي يسعى للحصول على رئاسة الجمهورية بتقديم مرشح الحزب الديمقراطي لهذا المنصب من جديد، لافتا الى ان تمرير أي مرشح سواء من التحالف المذكور او الاطار لن يتم الا بعد تفاهمات بين الطرفين.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “التحالف الثلاثي مابين الصدر والسنة والحزب […]

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