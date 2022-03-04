هيئة الحشد تحدّد موعد التحاق الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم

2022/03/04 | 11:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، موعد التحاق الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم.وذكر بيان للهيئة، أنه “بتوجيه مُباشر من رئيس الهيئة فالح الفياض تكمل مديرية المالية العامة للحشد توزيع الجرحى وخريجي الدورة الأولى من المفسوخة عقودهم على قواطع العمليات وتشكيلات الهيئة”.وأشار البيان الى أنه “تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لإرسال رسائل استقبالهم […]

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