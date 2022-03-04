كييف تؤكد دخول القوات الروسية منشأة زابوريجيا النووية بعد قصفها

2022/03/04 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كييف، الجمعة، أن القوات الروسية دخلت أراضي أكبر محطة نووية في أوروبا بعد تعرضها لقصف ليلا أدى إلى اندلاع حريق في جزء من المنشأة، في هجوم رأى فيه الرئيس الأوكراني لجوءاً من موسكو إلى "رعب نووي" قد يعرض القارة للخطر.

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