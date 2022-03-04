2022/03/04 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، استكمال إجراءات نشر الجرحى وخريجي الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي وتسليمهم بطاقة الكي كارد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية المالية العامة للحشد وبتوجيه من رئيس الهيئة فالح الفياض، أكملت توزيع الجرحى وخريجي الدورة الاولى من المفسوخة عقودهم على قواطع العمليات و تشكيلات الهيئة".

وأوضح البيان انه، "تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لإرسال رسائل استقبالهم في الويتهم ومديرياتهم الجديدة حيث يتم تسليمهم بطاقة [الكي كارد]".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي تحدد موعد التحاق الوجبة الاولى من المفسوخة عقودهم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد الشعبي تحدد موعد التحاق الوجبة الاولى من المفسوخة عقودهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).